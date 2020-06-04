Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaların artabileceği uyarısında bulunarak, göstericilerden test yaptırmalarını istedi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'taki protestolara yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi.

Protestolar nedeniyle Covid-19 vakalarının artabileceği endişesini dile getiren Vali Cuomo, "Protestolara katıldıysanız, lütfen test yaptırın." dedi.

ABD'de Covid-19 salgının en yoğun yaşandığı New York'ta 382 binden fazla kişi hastalığa yakalanırken, 30 bin 164 kişi ise hayatını kaybetti.