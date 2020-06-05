Alınan güvenlik önlemlerine ek olarak beyaz saray çevresine demir ve beton bariyerler yerleştiriliyor.
ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan başkent Washington'daki protestolarda tansiyon düştü.
Beyaz Saray'ın etrafı yüksek bariyerlerle çevrildi
05.06.2020 - 03:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar önceki günlerdeki gibi izdiham şeklinde olmasa da devam ediyor.
Alınan güvenlik önlemlerine ek olarak beyaz saray çevresine demir ve beton bariyerler yerleştiriliyor.
Etiketler : beyaz saray,washington,abd,george floyd,
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