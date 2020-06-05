Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştü.

İki başbakan, Libya'daki mevcut siyasi ve askeri durumu ele aldı.

Başbakan Merkel, tarafların Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı’ndaki anlaşma doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ateşkes görüşmelerine yeniden başlamasına hazır olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Merkel, buna paralel olarak siyasi görüşme sürecini de canlandırma gerekliliğini dile getirerek, Almanya’nın buna destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.