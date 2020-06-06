Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerini Trablus il sınırlarının tamamından çıkardıktan sonra ilerlemeye devam ediyor. Terhune şehrini de kuşatma altına alan Libya ordusu, çıkan çatışmaların ardından "Trablus'un sırtındaki hançer" şeklinde tanımlanan şehri milislerden temizledi. Terhune'den kaçan milislerin Cufra Hava Üssü’ne gittiği bildirildi. Başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayeti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekât ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu. Libya ordusu ayrıca Trablus’un 100 kilometre güneyindeki Giryan şehrine bağlı Urban beldesinde ve Beni Velid şehrinde de kontrolü sağladı. Hafter milislerinin kaçtığı ve ordu güçlerinin bölgede hiçbir direnişle karşılaşmadığı açıklandı.

106 CESET BULUNDU

Terhune şehrindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu.

YENİ HEDEF SİRTE VE CUFRA

Libya hükûmeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai "Yeni meşru hedefimiz Sirte, Cufra ve ülkenin güneyinde bulunan petrol sahalarıdır" dedi. Sirte, Libya’yı 42 sene yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi’nin doğduğu ve öldürüldüğü şehir. Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Akdeniz sahil şehri Sirte, başkent ile Afrika ticaret yolunda önemli bir istasyon olarak kabul ediliyor. Haziran 2015’te DEAŞ'ın kontrolüne geçen şehir, Aralık 2016’da kurtarıldı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac şehrin DEAŞ mensuplarından temizlendiğini 18 Aralık 2016’da duyurdu.

HELİKOPTER ELE GEÇİRİLDİ

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne (UMH) bağlı güçlerin, başkent Trablus’u tamamen kontrol altına almasının ardından Hafter’e ait çok sayıda araç ve mühimmata el koyuldu. Ele geçirilen savaş helikopteri başka bir bölgeye transfer edildi.