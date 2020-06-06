İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 209'a yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
06.06.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 209'a yükseldi.
Etiketler : İran,
709291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/709291.aspx
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