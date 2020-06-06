Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19 karargahının verilerine göre, 379 kişinin daha Covid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 7 bin 239'a, ölü sayısı 2 artarak 84'e çıktı.

Verilere göre, ülkede günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.

Ülkede 153 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 4 bin 24'e ulaştı. Bugüne kadar 334 bin 863 test yapılan Azerbaycan'da, 3 bin 131 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.