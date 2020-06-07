Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kampanya sitesi "Change.org"da imzaya açılan dilekçede, "Haziran sonuna kadar Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerinin kaldırılması" çağrısında bulunuldu.

Kongo'nun, Belçika'nın sömürgesi olduğu dönemde görevde olan Kral 2. Leopold'un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 55 bin kişi destek verdi.

Kampanyanın bitiş tarihi olarak Kongo'nun bağımsızlık günü olan 30 Haziran belirlendi.

2. Leopold heykeli ateşe verilmişti

Önceki günlerde, Belçika'nın Gent kentindeki 2. Leopold büstü kırmızıya boyanarak ABD’de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd'a atıfla "Nefes alamıyorum" cümlesi yazılmıştı.

Anvers kentindeki 2. Leopold heykeli de ateşe verilmişti.

Tarihçiler, 1800'lü yılların sonunda Kral 2. Leopold'un sömürgeci rejiminde milyonlarca Kongolunun yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Kral 2. Leopold, aynı zamanda Kongo'dan "köle" olarak getirdiği insanları, Belçika’daki hayvanat bahçelerinde "teşhir etmesiyle" biliniyor.