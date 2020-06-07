Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Fuad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Fuad Hüseyin'i tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti
07.06.2020 - 02:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 02:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın yeni Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i yeni görevinden dolayı kutladı.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
709404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/709404.aspx
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