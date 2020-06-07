Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Fuad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Fuad Hüseyin'i tebrik etti.