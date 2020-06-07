Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Libya'nın meşru lideri Fayiz es-Serrac'a verdiği destek sonrası ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter darbe üstüne darbe yemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletleri (BM) tarafından tanınan Libya Mutabakat Hükûmeti'nin (UMH) son günlerde Hafter güçleri karşısında büyük başarı sağlamanın ardından Hafter yeni bir şok daha yaşadı. "Hafter'in sağ kolu" olarak bilinen ve milislerin koordinasyonundan sorumlu komutanı Tümgeneral İdris Madi, Hafter'e artık destek vermediğini duyurdu. Görevinden istifa ettiğini açıklayan Tümgeneral Madi "Bütün silah arkadaşlarıma ve kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Sizleri Libya'nın meşru hükûmeti olan UHM çatısı altında birleşmeye davet ediyorum" dedi.

SİSİ, HAFTER’LE GÖRÜŞTÜ

Hafter'e bağlı milislerin sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından, Hafter ve müttefikleri Kahire'de toplandı. Yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hafter ve siyasi müttefiği Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yaptı. Sisi, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz" dedi. Rusya, Kahire Bildirgesi’ni desteklediğini duyurdu.

OPERASYON BAŞLADI

Libya ordusu ise, sahil kenti Sirte, Cufra Askerî Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekât başlattı. Libya askerleri, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak bölgede kontrolü sağladı.