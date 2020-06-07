Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, bölgede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrolden çıktığını belirtti.

Berzenci, düzenlediği basın toplantısında, IKBY'nin virüsle mücadelesinde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Bölgedeki durumun tehlikeli olduğunu ve giderek daha da kötüleştiğini ifade eden Saman Berzenci, hastalığın yayılma hızının 1,6'dan 1,9'a çıktığını ve salgının ikinci evresine geçildiğini kaydetti.

Berzenci, "Her hasta salgını 2 kişiye daha bulaştırıyor. Bu yüzden salgın kontrol altında değil, yayılma evresinde." dedi.

Salgının yol açtığı ölümlerin yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktığına dikkati çeken Bakan Berzenci, "Bugün Erbil'de 26 vaka tespit ettik. Tespit edilemeyen vakalar bulunuyor, hastalığın daha çok kişiye bulaşma riski var." şeklinde konuştu.

Berzenci, bölgede şu ana kadar 1222 Covid-19 vakasının tespit edildiğini, 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 448 kişinin iyileştiğini açıkladı.

- IKBY'de normalleşme sürecinde gelen ikinci dalga

Erbil yönetimi, 11 Mayıs'ta bölgede virüs kaynaklı yeni ölüm ve vakaların yaşanmaması üzerine mart ve nisanda uygulamaya konulan sıkı tedbirleri hafifleterek tüm restoran, cami ve marketlerin yeniden açılmasına karar vermişti.

IKBY'de normalleşme sürecinden önce sıkı tedbirlerin alındığı şubat, mart ve nisan aylarındaki ölü sayısı 4 iken, 11 Mayıs'ta başlatılan normalleşme sürecinde ölü sayısı hızla yükseldi.