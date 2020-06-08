Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Atlantik Konseyi ve Birleşik Devletler Alman Marshall Fonu tarafından düzenlenen video konferansta “NATO 2030” stratejisini açıkladı. Stoltenberg, NATO 2030 stratejisi hakkında “Bu, on yıl sonra İttifakımızı nerede gördüğümüzü ve bizi daha belirsiz bir dünyada nasıl güvende tutacağımızı yansıtmak için bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, video konferansta yaptığı açıklamada, "2030'a baktığımızda, benzer düşünen ülkelerle daha da yakın çalışmamız gerekiyor. Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi. Bizi yıllardır güvende tutan küresel kuralları ve kurumları savunmak, norm ve standartları belirlemek, uzayda ve siber alanda, yeni teknolojiler ve küresel silah kontrolü ve nihayetinde, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmuş bir dünya için hareket etmek durumundayız, zorbalık ve baskı üzerinde değil" dedi.

Genel Sekreter Stoltenberg, “Önümüzdeki on yıl içinde karşılaşacağımız zorluklar, tek başımıza çözebileceğimizden daha büyük. Ne Avrupa tek başına baş edebilir ne de sadece Amerika. Bu yüzden ulusal çözümlerin cazibesine karşı direnmeliyiz ve değerlerimize uymalıyız. Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü. Bu değerler bizi tanımlayan şeylerdir. Bizi güçlü yapan onlar. Milletler gibi. Ve bir İttifak olarak daha rekabetçi bir dünyada rekabet etmeye devam ederken, demokrasilerimizi de güçlü tutmalıyız’’ ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "NATO 2030 vizyonumuz NATO'yu yeniden üretmekle ilgili değil. Güçlü İttifakımızı daha da güçlendirmekle ilgilidir. Askeri olarak güçlü. Politik olarak daha güçlü. Ve daha küresel. Oraya ulaşmamıza yardımcı olmak için bir grup uzmandan yeni fikirler vermesini istedim. Müttefiklere aktif olarak danışmaya devam edeceğim. Ve sivil topluma, özel sektöre ve genç liderlere ulaşacağım. Bugün burada yaptığımız gibi. Önerilerim, gelecek yıl toplandığımızda NATO Liderlerinin belirlediği yönü bildirecek. Birlikte NATO 2030'a güvenle bakabiliriz. Birlikte daha belirsiz bir dünyada halkımızı güvende tutacağız" dedi.

Video konferansın sona ermesinin ardından NATO’nun resmi internet sitesinde açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Genel Sekreterimiz, NATO 2030 stratejisini başarmak için, NATO'nun askeri olarak güçlü kalması, siyasi olarak daha birleşik olması ve küresel olarak daha geniş bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi. Aralık 2019'da NATO Liderleri, Genel Sekreteri NATO'nun siyasi boyutunu güçlendirmek için ileriye dönük bir düşünme sürecine liderlik etmeye davet etti. Bay Stoltenberg onu desteklemek için on uzmandan oluşan bir grup atadı. Önümüzdeki aylarda NATO müttefikler, kamu ve özel sektör uzmanları ve genç liderlerle, NATO'nun yarının zorluklarıyla yüzleşmeye bugün nasıl hazır olacağından emin olmak için yeni fikirler sunacak" denildi.