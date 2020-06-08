Suriye’nin Halep kentinde bulunan Afrin ilçesindeki Cinderes bölgesinde yangın çıktı. Yangına Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle Kahramanmaraş'ta bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Neden çıktığı henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afrin’de yangın
08.06.2020 - 21:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentinde bulunan Afrin ilçesinde yangın çıktı.
Etiketler : Suriye,
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