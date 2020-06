Türkiye Gazetesi

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, artan ırkçılığa ve polis şiddetine tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı açıklamada Amerikalılara polis vahşeti ve ırksal adaletsizliği sona erdirmek için harekete geçme çağrısı yaptı. Pelosi, “Floyd’un polis tarafından öldürülmesi bir infazdır. Gözlerimizin önünde işlenmiş bir cinayettir” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Senato Azınlık Lideri Charles Schumer ve üst düzey Demokrat Senatörler Floyd’u onurlandırmak adına Floyd’un polis tarafından nefessiz bırakıldığı 8 dakika 46 saniye boyunca dizlerinin üstüne çökerek, saygı duruşunda bulundular. Başkan ve milletvekilleri ayrıca Afrika halklarına özgü renkli kumaştan yapılmış eşarplar taktı.

Meclis Başkanı Pelosi, "George Floyd’u onurlandırmak için buradayız. O dizin bir insanın boynunda kalmasının ne kadar uzun sürdüğünü görüyorsunuz. Hepimiz için bu çok acı vericiydi. Bu dayanılmaz acıyı uzun bir süre hissedeceğiz. Bu adam ve pek çok siyahi Amerikalı uzun süredir acı çekiyor" ifadelerini kullandı.

Pelosi, Demokratların polis teşkilatlarında yaşanan vahşeti durdurmak için adımlar atacağını duyurdu. Meclis Başkanı Pelosi, polis tarafından öldürülen Floyd için adalet çağrısında bulunarak, ABD’deki polisler için geniş kapsamlı bir reform paketi hazırladıklarını duyurdu. Pelosi, tasarıyı “Polis Yasası” olarak adlandırdıklarını ifade ederken, tasarının polisin müdahale yöntemlerinin bir kısmını yasakladığını ve daha fazla şeffaflık içerdiğini açıkladı. Meclis Başkanı Pelosi, ayrıca tasarı ile vatandaşların polis tarafından hak ihlaline uğraması durumunda zararın telafi edilmesini kolaylaştırılacağını aktardı.

MİNNEAPOLİS’TE POLİS MERKEZİ TASFİYE EDİLİYOR

Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından Minnesota’da bulunan Minnieapolis kentinde polis teşkilatı tasfiye edilecek. Polis teşkilatının yerine yeni bir birim kurulacak.

NEW YORK’TA POLİS TEŞKİLATININ BÜTÇESİNDE KESİNTİYE GİDİLECEK

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise yaptığı açıklamada, New York Polis Departmanı’nın 6 milyar dolarlık bütçesinin bir kısmının kesileceğini ve sosyal hizmetler ile gençlik programlarına aktarılacağını duyurdu. Blasio, "Gençlerimiz için çok daha fazla şey yapmalıyız, kentin polis gücünden kesilen fonların bir kısmını azınlık toplulukları, sosyal hizmetlere ve gençlik programlarına yönlendireceğiz" dedi.