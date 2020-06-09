Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Berlin ve Moskova'da düzenlenen barış görüşmelerini kabul etmeyen Hafter, cephede kaybetmeye başlayınca 'barış' dedi. Hafter, hafta sonu Mısır'ın başkenti Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya gelerek bugünden itibaren Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı. Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden "Kahire Bildirgesi" isimli girişime destek açıklamaları geldi.

TÜRKİYE İTİRAFI

Öte yandan Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi ve farklı silahların sahada kullanılmasının ardından strateji değişikliğine gittiklerini söyledi.

Suudi Arabistan’ın Hades televizyonuna konuşan Mismari, bazı ülkelerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Mismari "Bu ülkeler 60’ıncı kilometrede ilerlemenin durdurulacağı konusunda kendisini garantör olarak görüyordu. Ancak bu olmadı" dedi.