Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, AB dışındaki ülkeler hariç vatandaşlarına yaptığı "seyahat etmeyin" uyarısını uzatmayı planlıyor. Federal hükümetin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki 160'dan fazla ülkeye yönelik uyguladığı seyahat uyarılarını 31 Ağustos'a kadar uzatmak istediği bildirildi. Belirli kriterleri karşılayan ülkeler için istisnalar yapılabileceği ifade edildi. Seyahat uyarısının 15 Haziran'da sona ermesi bekleniyordu. Federal kabinenin düzenlemeyi Çarşamba günü onaylaması bekleniyor.

Ayrıca Federal Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, yolculuklara karşı danışmanlık verilmesi uygulamasına devam etmeyi kabul etti. Uygulama, herhangi bir ülkedeki virüs vakasında beklenmedik artış yaşanması üzerine Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına danışmanlık yapmasını içeriyor.

Öte yandan Almanya, seyahat uyarısını 15 Haziran'dan itibaren 26 AB ülkesi için kaldırma kararı almıştı.