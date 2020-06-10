Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik ilhak planlarına karşı bugün dışişleri bakanları düzeyinde İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Açık Uçlu Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı düzenleneceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'nun katılacağı ve video-konferans sistemiyle yapılacak toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarını ilhak girişimlerinin bertaraf edilmesine yönelik İİT bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclis’in onayına sunabilecek.

FİLİSTİN: İSRAİL'İ TANIMAYIZ

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in imzalanan bütün anlaşmaları ve uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini kaydetti. İsrail'in ilhak planının, Filistin siyasi yönetimi ve ulusal proje için bir varoluş mücadelesi olduğunu dile getiren Iştiyye "Filistin Devleti’nin kurulma şansı ortadan kalkarsa İsrail'i tanıma kararımızı masaya yatırırız" ifadesini kullandı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkanı Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı İzak Rabin arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması (I. Oslo), İsrail ve Filistin taraflarının birbirini karşılıklı olarak tanımasının yanı sıra İsrail'in FKÖ'yü Filistin'in resmî temsilcisi olarak tanıması ve FKÖ'nün de İsrail'in güvenli sınırlar içinde var olma hakkını tanıması maddelerini kapsıyordu.