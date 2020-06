Türkiye Gazetesi

Libya'da silahlı gruplar, 18 Ocak'tan bu yana kapalı olan ve iki gün önce yeniden üretime başlayan ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'ya baskın düzenledi. Silahlı kişiler, üretimin durdurulması için tehditte bulundu. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı aşiretlere bağlı olduğu tahmin edilen silahlı grup, üretimi durdurarak Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin (UMH) gelirini engelleyerek hükûmeti zor duruma düşürmeye çalışıyor. Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara'da, ilk aşamada günlük 30 bin varil ham petrol üretimin yapılması planlanıyordu.

BAE'DEN PANTSİR EĞİTİMİ

Öte yandan Birleşik Arap Emîrliklerinden (BAE) subayların Hafter'e bağlı milislere Rus yapımı "Pantsir" hava savunma sisteminin eğitimini verirken çekilen görüntüleri yayınlandı. Görüntüde, başkent Trablus'ta sivilleri bombalayan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve hava savunma sistemlerinin başında BAE'ye ait askeri unsurların olduğu açıkça görüldü. Orduya bağlı sitede, ele geçirilen BAE vatandaşı Pilot Amir el-Cukm'un itiraflarını Aralık 2019'da yayınlamıştı. Kayıtlarda, Trablus'ta sivil yerleşimleri hedef alan Hafter'e ait SİHA'ların BAE subaylarınca yönetildiği ifade edilmişti.

SİRTE'NİN KURTARILMASI AN MESELESİ

Diğer taraftan Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki sahil kenti Sirte'nin kurtarılmasının "an meselesi" olduğunu duyurdu. Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal "Sirte'ye çok yakın mesafedeyiz. Şehrin kurtarılması an meselesidir. Siviller çatışma alanlarından uzak dursun" çağrısı yaptı.

ZARAR 5 MİLYAR DOLAR

Darbeci Hafter yanlısı grupların, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükûmetine siyasi baskı kurmak maksadıyla petrol üretimini durdurmasının, ülke ekonomisine zararının 5 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.