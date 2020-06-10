Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin’in Vuhan şehrindeki hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıla göre yüzde 90 artış gösterdiğini belirledi. Boston Çocuk Hastanesi İnovasyon Başkanı Prof. John Brownstein, Amerikan ABC kanalına yaptığı açıklamada "Ekim ayında bir şeyler oluyordu. İstihbarat kurumlarınınkine benzer bir teknikle uydu görüntülerini analiz ettik. Vuhan'daki hastanelerde bariz bir artış gözlemledik. Çin'e özel internet arama motorunda, yapılan sorgulamaların "öksürük" ve "ishal" gibi daha sonra Covid-19 ile ilişkilendirilen semptomlarla örtüştüğünü belirledik. Vuhan'da ekim ayında bir kriz yaşandığını açıkça ortaya koyuyordu" dedi.