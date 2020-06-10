Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbeci Sisi'nin emrindeki Mısır Fetva Kurulu , Facebook'ta, İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak tanımladı. "Ayasofya 537 yılında Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edildi ve Osmanlılar 1453'te İstanbul'u işgal edinceye ve onu camiye çevirinceye kadar 916 yıl kilise olarak kaldı" ifadesini kullanan kurulun bu açıklaması, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine geri adım atılarak yapılan yeni açıklamada "Büyük fethin sufi Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet eliyle gerçekleştirildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Sultan Mehmet'le hiçbir bağının olmadığı" kaydedildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır Fetva Kurulu'nun açıklamasının kurum için "utanç lekesi" olduğunu belirtti. Karadaği, Hazreti Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" Hadis-i Şerifiyle bu fethe işaret ettiğini aktardı. "İstanbul'un fethinin, Osmanlı işgali olarak tanımlanması husumette sınırları aşmak, tehlikeli bir yozlaşma ve Mısır Fetva Kurulu için bir utanç lekesidir" ifadesini kullanan Karadaği, bu tür açıklamaların, Mısır'daki dini kurumların politize oluşunun delili olduğunu vurguladı. Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri da Twitter hesabında, "Fetva Kurulu'nun açıklamasından sonra hakkı, batıldan ayırt etme konusunda bir müphemlik kaldı mı?" ifadelerine yer verdi.

YUNAN MEDYASINDA BÖYLE MANŞET OLDU

ERDOĞAN MEYDAN OKUDU

∂ Bu arada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un, Türkiye'ye karşı askeri çatışmaya hazır oldukları imasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir” sözleri, Yunan medyasında manşet oldu. Kathimerini gazetesi, "Erdoğan Yunanistan’a meydan okudu" başlığıyla verdiği haberi, birçok yayın organı da "Erdoğan’dan Yunanistan’a: Yerinizi bilin", "Erdoğan’dan Yunanistan’a sondaj ve Ayasofya tehdidi" manşetleriyle duyurdu.