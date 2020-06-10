İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 8 bin 506'ya yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükseldi
10.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 8 bin 506'ya yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,
710088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710088.aspx
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