Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya korona salgını nedeniyle 26 AB üyesi ülke, İngiltere ve Schengen sınırları içindeki İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein gibi 31 ülkenin dışında 160'dan fazla ülkeye olan seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzattığını açıkladı.

Almanya Bakanlar Kurulu'nda alınan karara göre, belirli kriterleri karşılayan ülkeler için de seyahat uyarıları istisnai olarak kaldırılabilir. Alman Bakanlar Kurulunun açıklaması ardından Alman medyası, 160'dan fazla ülkeye uygulanan seyahat uyarısında Türkiye'nin de olduğu, Türkiye'ye dönük uyarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu hafta içinde telefonda görüşeceğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmede Türkiye için seyahat uyarısının kaldırılmasını talep edeceği ifade edildi.

Almanya, Avrupa Birliği dışında kalan ülkelere seyahat uyarısını kaldırmak için, ilgili ülkelerdeki enfeksiyon rakamlarının yeterli ölçüde kontrol altına alınmış olması, sağlık sisteminin işlerliği, test kapasitelerinin yeterliliği, hijyen kuralları, geri dönüş imkanları ve turistlerin güvenliği gibi kriterleri kontrol edecek.