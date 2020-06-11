Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heykelin sökülmesi için imza kampanyası başlatan Tower Hamlets semti meclis üyesi Ehtasham Haque, bu adımın "Siyahların hayatı değerlidir" kampanyasının bir parçası olduğunu söyledi. Öte yandan Londra Belediye Başkanı Sadık Han "Londra kentinde kölecilikle ilişkilendirilebilecek bütün heykellerin kaldırılması için çalışmalar başladı. Kamusal Alanda Çeşitlilik adıyla bir komisyon kuruldu. Kentte yer alan duvar resimleri, sokak isimleri, heykeller ve anıtlar gözden geçirilecek. Hangilerinin tarihi, sanatsal ve kültürel olarak temsil değeri olduğu konusunda yönetime tavsiyede bulunacak" dedi. ABD’nin Virginia eyaletinde bir grup protestocu, Amerikan İç Savaşı sırasındaki Konfederasyon ordusu komutanlarından Williams Carter Wickham’ın anıtını ırkçı olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.