Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 11 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Covid-19 vakası sayısı 83 bin 57 olarak kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 361 kişi de iyileşti.

Ülkede, biri şüpheli 62 aktif vaka bulunuyor.

Güney Kore'de vaka sayısı 11 bin 947'ye yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 45 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısının 11 bin 947 yükseldiği belirtilirken, ülkede 276 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Covid-19'a yakalanan 10 bin 654 kişi iyileşirken, 1017 aktif Covid-19 vakası bulunuyor.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Covid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırıldı.