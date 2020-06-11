Ürdün'ün güneyinde yer alan Daba bölgesindeki çöl yolunda 8 aracın birbirine girmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonucu bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastaneye kaldırırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Ürdün'de zincirleme kaza: 3 ölü, 20 yaralı
11.06.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ürdün'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ürdün,trafik kazası,
710304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710304.aspx
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