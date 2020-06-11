İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere 14 ve 15 Haziran tarihlerinde Türkiye ve Rusya’yı ziyaret edecek.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ve Rusya'yı ziyaret edecek
11.06.2020 - 23:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ve Rusya’yı ziyaret edecek.
Etiketler : Muhammed Cevad Zarif,
710402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710402.aspx
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