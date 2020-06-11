Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere 14 ve 15 Haziran tarihlerinde Türkiye ve Rusya’yı ziyaret edecek.