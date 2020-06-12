Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie’nin paylaştığı son verilere göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 8 bin 743’e ulaştı.
Virüs bulaşan 5 bin 474 kişi iyileşirken, son 48 saatte ölen 58 kişi dahil toplam 270 kişi yaşamını yitirdi.
- Senegal'de 119 kişi daha Kovid-19'a yakalandı
Senegal’de ise son 24 saatte yapılan 1164 Kovid-19 testinden 119’u pozitif çıktı.
Senegal'de aktif vaka sayısı 1709 olurken, virüse yakalanan 2994 kişi iyileşti, 55 kişi hayatını kaybetti.
Afrika'da salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini geçti.