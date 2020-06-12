Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'ın Covid-19 salgını sebebiyle hac ziyaretine "yüzde 20 kontenjan sınırlaması" getirdiğine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik açıklamada bulundu. Bu yıl 2 milyon 300 bin kişinin ön kayıt yaptırdığını söyleyen Bircan, 9 Ocak'ta kura çekiminin yapıldığını ve hac için sağlık durumunun çok önemli olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'da normalleşme dönemi kapsamında bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirten Bircan, Mekke-i Mükeremme'de belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağının sürdüğünü ifade etti. Kabe-i Muazzama'nın salgınla mücadele kapsamında ibadete kapatıldığını ancak kısıtlı sayıda kişiyle cuma ve vakit namazlarının kılındığını belirtti. Her durumu ince eleyip sık dokuduklarını vurgulayan Bircan, şunları söyledi: Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmî açıklama gelmedi. Hacı adaylarımızın hak kaybına uğramamaları, doğru kararları uygulamak temel felsefemizdir. Suud yetkililerden bir karar çıktığı takdirde, kamuoyuyla paylaşacağız. Biraz daha sabırlı davranılmasını bekliyoruz.

MALEZYALILAR BU YIL HACCA GİDEMİYOR

Malezya hükûmeti, koronavirüs salgını sebebiyle hac ibadetini bir yıl erteleme kararı aldı. Din İşleri Bakanı Zulkifli Muhammed Al-Bakri, resmî mektubu Suudi Arabistan'ın Malezya Büyükelçiliğine ilettiğini belirterek "Ülkemizdeki hacıların bu kararı sabırla karşılayıp kabullenmesi temennisi içindeyiz" dedi. Ayrıca Singapur İslam Dini Meclisi, geçen ay yaptığı açıklamasında, ülkedeki Müslümanların bu yıl hacca gitmeyeceğini belirtmişti. Endonezya ise 2 Haziran'da aynı yönde bir rarar aldı. KUALA LUMPUR