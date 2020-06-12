Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 85 bin 375 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 681 artarak 14 bin 554'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 387'ye çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 494'e ulaştığı kaydedildi.

Nijerya'da Lagos 6 bin 611, başkent Abuja 1097, Kano 1048, Ogun 523 ve Edo 490 ve Rivers 454 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 213 bini aşarken, 5 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.