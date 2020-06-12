İsrail'in Hayfa kentinde bir petrol rafinerisinin soğutma kulesinde çökme meydana geldi. İsrail yangın ve kurtarma yetkilileri, Hayfa'da bir petrol rafinerisinin soğutma kulesinin çöktüğünü açıkladı. Soğutma kulesinin çökmesi sonucu herhangi bir sızıntının olmadığını belirten yetkililer, olayda herhangi yaralı veya can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
İsrail'de soğutma kulesi çöktü
12.06.2020 - 12:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de bir petrol rafinerisinin soğutma kulesi çöktü.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsrail,soğutma kulesi,
710516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710516.aspx
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