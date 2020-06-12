Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’da devam ediyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişi bugünde Floyd cinayetini protesto etmek amacı ile bir araya geldi. Protestolar 1’inci haftasını doldurdu. Protestocular ilk olarak başkentte bulunan Hyde Park’ta bir araya gelerek, Parlamento binası, ABD Büyükelçiliği ve ardından Trafalgar Meydanı’na yürüdü. Göstericiler, Floyd için sessiz protesto gerçekleştirirken, evsizler için gıda yardımı dağıttı. İngiliz polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan protesto olaysız bir şekilde sona erdi.