Çin’in başkenti Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, etkisini artıran şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Sel nedeniyle bölgede birçok ev de hasar gördü.
Çin’de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp
13.06.2020 - 13:22 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Cadde ve sokakların su altında kaldığı başkent Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde 8 kişi kayboldu.
Çin’in başkenti Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, etkisini artıran şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çin,sel,felaket,
710732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710732.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER