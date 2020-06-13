Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in başkenti Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, etkisini artıran şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sel nedeniyle bölgede birçok ev de hasar gördü.