Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın Gor vilayetinin Pasaband ilçe Emniyet Müdürü Aka Fahruddin, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pasaband’ın Abek köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Fahruddin, olayda 7 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin yaralandığını ve saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban üyelerinin de kayıp verdiğini belirtti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Taliban militanlarının, Kandahar’ın Dand ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırı sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği, 16 militanın ise öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban’dan henüz saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.