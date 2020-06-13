Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeli mülteciler için, Sadakataşı Derneği tarafından temeli atılan 1530 evin büyük kısmının yapımlarında sona gelindi. İdlib’de bulunan acil yardım ekibi Atme ve Akrabat 2 bölgelerinde bulunan 310 evin açılışını gerçekleştirdi.

Bölge için yardım çalışmalarına geçtiğimiz kasım ayında başlayan dernek içerisinde gıda, hijyen ürünleri, yakacak, soba, battaniye, kışlık kıyafet, süt, bebek maması ve bebek bezi bulunan 85 tır yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

1530 aileye briket ev

Bölgede yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, STK’ların katılımıyla ‘‘Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız’’ çağrısıyla başlayan yardım kampanyası kapsamında Sadakataşı Derneği bölgeye ulaştırdığı acil insani yardımla birlikte yapımını tamamladığı briket evlerin açılışlarını da gerçekleştiriyor.

Yaşanan saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorunun çözümü için, dernek tarafından 9 farklı bölgede toplamda 1530 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor. Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Ayrıca toplu konutların ihtiyaçları doğrultusunda 4 cami ve 3 okulun inşaatı devam ediyor.

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal yaptığı açıklamalarda; ‘‘Ülkede iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren düzenli olarak acil yardım ulaştırıyoruz. İdlib’de geçtiğimiz kasım ayında başlayan saldırılar sonrası sınırımıza yüzbinlerce insan göç etti. Bizde dernek olarak bu çığlığa sessiz kalmayarak acil yardım çalışmalarına başladık. Bölgeye 85 tır acil yardım malzemesi ulaştırdık. 1530 aile için temelini attığımız briket evlerden bugün 310 evin açılışını yaparak mülteci aileleri buraya yerleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu İdlib yardımlarına destek olabilmek için İDLİB yazarak 2989’a SMS atarak 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.