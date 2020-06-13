Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor.
Rus bakanlar Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile İstanbul'da görüşecek.
Görüşmenin ana gündem maddesi Libya olacak.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor.
Rus bakanlar Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile İstanbul'da görüşecek.
Görüşmenin ana gündem maddesi Libya olacak.
Etiketler : rusya,türkiye,ziyaret,