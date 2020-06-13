Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Zhejiang bölgesinde petrol tankeri büyük bir gürültüyle patlamış, ev ve iş yerleri büyük hasar görmüştü. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Yetkililer, patlamada ölü sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 117’ye yükseldiğini duyurdu.

