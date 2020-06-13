Çin’in Zhejiang bölgesinde petrol tankeri büyük bir gürültüyle patlamış, ev ve iş yerleri büyük hasar görmüştü. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Yetkililer, patlamada ölü sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 117’ye yükseldiğini duyurdu.
Çin’deki patlamada ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 117’ye yükseldi
13.06.2020 - 17:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Zhejiang bölgesindeki petrol tankeri patlamasında ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı ise 117’ye yükseldi.
Çin’in Zhejiang bölgesinde petrol tankeri büyük bir gürültüyle patlamış, ev ve iş yerleri büyük hasar görmüştü. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Yetkililer, patlamada ölü sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 117’ye yükseldiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,
710766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710766.aspx
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