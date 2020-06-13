Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1180 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve toplam vaka sayısının 18 bin 950’ye yükseldiği kaydedildi.

Virüs kaynaklı 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, böylece ölenlerin sayısının 549'a yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, salgının yayılmaya başladığı günden bu yana ilk defa ülkede bir günde en yüksek ölüm gerçekleştiği vurgulandı.

Başkent Bağdat, 495 vakayla en çok hastanın bulunduğu vilayet konumunda.