Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Terhune vilayeti ve başkentin Kasr Bin Gaşir bölgesinde işledikleri insanlık suçlarına işaret edildi.

"Kadın, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bütün bir aileyi yargısız biçimde infaz etmek, naaşları su kuyularına atmak, bazı kişileri de elleri ve kolları bağlı biçimde canlı canlı gömmek" eylemlerini işledikleri bildirilen Hafter milisleri "soykırım yapmakla" suçlandı.

Açıklamada, "Ekiplerimiz cesetlere ulaştıkça vahşetin büyüklüğü gün yüzüne çıkıyor. Yüzlerce kişi toplu mezarlara gömülmüş, bazı kişilerse hala kayıp" ifadeleri yer aldı.

Hafter milislerinin işlediği suçlara yönelik çok uluslu ortak bir tepki ve uluslarası bir soruşturma isteyen Libya hükümeti, bu eylemlerin sorumlularından, faillerini destekleyenlerden hesap sorulmasını talep etti.

Açıklamada, "Hafter milislerinin işlediği suçlar (Hafter'in) barış konusunda taraf olmayı hak etmediğini dünyanın gözleri önüne serdi." ifadesi yer aldı.

"Çocuk oyuncaklarına mayın tuzaklama"

Libya hükümeti, Hafter milislerinin, Trablus'un yerleşim bölgelerindeki sivillerin evlerine ve çocuk oyuncaklarına dahi mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladığına dikkati çekerek, "Bazı mayınların tüm bir bomba imha ekibini ortadan kaldıracak infilak gücünde olduğunu" aktardı.

Bu patlayıcılardan bazılarının, yabancı unsurlar tarafından tuzaklanmış olabileceğine dikkati çeken Libya hükümeti, Hafter milislerinin işlediği suçlara yönelik bir Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması talep ederek, "insanlığa karşı işlenmiş bu suçlara yönelik uluslarası kınama çağrısı" yaptı.

Libya hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki mayın temizleme çalışmalarına katılan "dost ülkelere" müteşekkir olduklarını belirterek, sivil bölgelerine tuzaklanmış patlayıcıların temizlenmesi ve Hafter'in suçlarının araştırılması için gelecek uluslarası desteğe kapılarının açık olduğunu duyurdu.

AA muhabirinin, Libya ordusunun paylaştığı rakamlardan derlediği bilgilere göre, son 10 gün içerisinde, Hafter milislerinin tuzakladığı mayınların patlaması sonucu 30 sivil hayatını kaybederken en az 40 kişi yaralandı.

Terhune vilayetinde toplu mezarlar

Libya ordusu, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta kurtarmıştı.

Terhune vilayeti hastanesinde yüzden fazla ceset bulunmuştu. Aynı şekilde Kasr bin Gaşir bölgesinde bir konteynerin içinde de infaz edilmiş ve terk edilmiş naaşlar ortaya çıkmıştı.

Terhune vilayeti çevresinde kuyuya atılmış hapishane bahçesine gömülmüş cesetlerin yanı sıra, çevredeki arazilerde toplu mezarlar bulunmuştu. Naaşlardan bazılarının tek bir aileden kadın, çocuk ve yaşlılara ait olduğu açıklanmıştı. Aynı şekilde elleri kolları bağlanmış şekilde gömülmüş cesetlerin toplu mezarlardan çıkarıldığı belirtilmişti.

Terhune'de insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter'e bağlı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.