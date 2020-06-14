Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 8 bin 730'a yükseldi. Ülke genelinde ölüm ve vakaların artması üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani uyarıda bulundu. Ruhani "Ülke genelinde Covid-19 vaka oranı yüzde 60-65 seviyelerine çıkarak düşüşe geçmedi. Yani toplumsal bağışıklık kazanılmış değil. Ülkede hastalığın zirvesini tekrar görmemek için sağlık talimatlarına riayet etmeli ve mecburi olmayan seyahatlerden kaçınmalıyız" dedi. Halkın virüsle mücadele için belirlenen talimatlara ve fiziki mesafe kurallarına uyma oranının haziran başından itibaren yüzde 80'den yüzde 20'ye kadar düştüğünü gösteren bir rapordan söz eden Ruhani, bu durumun endişe verici olduğunun altını çizdi. Ruhani, ülkedeki sınırlamaların kurallara uyulması şartıyla kaldırıldığını hatırlatarak "Eğer halkımızın sağlığı tehlikeye düşerse sınırlamaları tekrar getirmek mecburiyetinde kalırız" dedi. Ruhani, "kırmızı bölgeler" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletlerde salgının kontrol altına alınması için bölgesel sınırlama kararları almak isteyen mahallî yetkililerin talebinin bir sonraki toplantıda ele alınacağını belirtti.