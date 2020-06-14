Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak son iki aydır hiçbir vakanın görülmediği başkent Pekin’de birden tedirgin eden bir artış yaşandı. Şehrin yüzde 90’lık sebze, meyve ve et ürünlerini tedarik eden Xinfadi pazarında çalışan 50 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine pazar kapatıldı, orada çalışan veya müşteri olarak giden toplam 10 bin kişiye test yapılması kararlaştırıldı. Yapılan incelemelerde ithal somon balığı satan bir pazarcının kesme tahtasında koronavirüse rastlandı. Bunun üzerine il genelinde somon balığı tezgâhlardan kaldırıldı. Ayrıca yarın ders başı yapacak olan 1, 2 ve 3. sınıfların eğitimi ileri bir tarihe ertelendi, anaokulları kapatıldı. Cenk Özkömür İHA