Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının yayılma hızının azalmaya başlamasıyla birçok ülke bir süredir kademeli olarak önlemleri gevşetti, ülkeler arasındaki sınırlar da hafta başından itibaren yeniden açılmaya başlayacak.

Virüsün yayılma hızının kıtada azalması ve ülkeler arasındaki durumun benzerlik göstermesi dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ve Schengen ülkelerine iç sınırlardaki kısıtlamaları 15 Haziran'da kaldırmaları tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezinin (ECDC) iç sınır kısıtlamalarının, virüsle mücadeleye katkı sağlamadığını açıkladığını anımsatan Komisyon, kısıtlamaların 15 Haziran'da mümkün olmazsa en kısa sürede açılması gerektiğine dikkati çekti.

Komisyon, üye ülkelerin dış sınırlarını açabilmesi için öncelikle iç sınırlarını açması gerektiğini de vurguladı.

Komisyonun tavsiyesi üzerine AB üyesi birçok ülke, kademeli olarak sınırlarını açmaya ve yabancıları kabul etmeye başlayacak.

Almanya büyük ölçüde normale dönüyor

Almanya, Covid-19 salgını sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri 15 Haziran'a kadar kademeli olarak kaldıracak. İtalya'dan hava yoluyla gelenlere yönelik kontrolleri 15 Haziran'da, İspanya'dan gelenlere yönelik kontrolleri ise 21 Haziran'da sonlandıracak.

Almanya, AB ve Schengen ülkeleri ile İngiltere'ye seyahat uyarılarını da 15 Haziran'da kaldıracak, bunun yerine ayrıntılı olarak bu ülkelere seyahat edeceklere "seyahat tavsiyeleri" yayınlayacak. AB dışındaki ülkelere ise seyahat uyarıları 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Bu arada, seyahat uyarıları seyahat yasağı anlamına gelmediğinden, yaklaşık 3 aydır Türkiye'ye gerçekleşmeyen tarifeli uçak seferleri, yeniden başladı.

Almanya'da eyalet yönetimleri de normalleşme süreci kapsamında tedbirleri gevşetmeye devam ediyor.

Bavyera eyaletinde tiyatro ve sinema salonları 15 Haziran'dan itibaren yeniden açılacak.

Brandenburg'da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde insanların toplanması konusundaki sayı sınırlandırması yarından itibaren kaldırılırken bu uygulama, Thüringen eyaletinde hafta sonu yürürlüğe girecek.

Birçok eyalette öğrenciler normal derslere başlayacak.

Berlin'de 16 Haziran'dan itibaren açık havada 500'e kadar kişinin katıldığı etkinlikler düzenlenebilecek.

Birçok eyalet otellere ve benzeri işletmelere turistlerin gelmesine izin verirken Bremen, Hessen ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yüzme havuzları 15 Haziran'dan itibaren yeniden açılacak.

Tüm eyaletlerde spor salonları, hijyen ve mesafe kurallarına uyulması şartıyla bu haftadan sonra müşterilere hizmet verebilecek.

Fransa da Avrupa içi sınırları yarın açacak

Fransa, salgın nedeniyle kapatılan Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da, Avrupa dışı sınırlarını ise kademeli olarak 1 Temmuz'da açacak.

Avrupa ülkelerinden Fransa'ya gelenlerin 14 gün karantinada kalma zorunluluğu kaldırılırken, mütekabiliyet esasına göre İspanya ve İngiltere'den gelenlere 14 gün karantinada kalmaları tavsiye edildi.

Ayrıca hangi ülkeden olursa olsun öğrenciler Fransa'ya gelebilecek.

Belçika da 15 Haziran'dan itibaren İngiltere, AB ve Schengen bölgesindeki 31 ülke vatandaşlarının ülkeye girmesine izin verecek.

İspanya temkinli davranmaya devam ediyor

İspanya ise sınırlarını 15 Haziran'da açacak birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak 1 Temmuz'dan itibaren yabancı turist kabul etmeye başlayacak.

Hükümet, salgında olası ikinci bir dalgaya karşı temkinli davranmayı tercih edip 21 Haziran'a kadar sürecek OHAL'in ve kademeli normalleşme sürecinin ülke genelinde sonlanmasını bekleyecek.

İspanya, 15 Haziran'da sadece Portekiz ile kuzey bölümündeki kara sınırını serbest dolaşıma açıp, pilot bölge olarak gösterilen ülkenin doğusundaki Balear Adaları'nda kısıtlı sayıda turist kabul edilmesine izin verecek. Balear Adaları özerk hükümeti yetkilileri, 15-30 Haziran'da 10 bin 900 Alman turistin bölgelerine geleceği bilgisini verdi.

İspanya, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlı sayıda da olsa havalimanlarını uluslararası uçuşlara açacak. Gelen turistlere havalimanlarında Covid-19'a karşı tedbir amacıyla iki farklı prosedür uygulanacak. Öncelikle hiçbir Covid-19 belirtisi taşımadığını yazılı beyan edecek turistler, daha sonra ateş ölçme kontrolünden geçecek.

İspanya Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'dan itibaren ülkenin yüzde 75'inin (31,3 milyon kişi) normalleşme sürecinde son aşamada olacağını açıkladı. Aşı bulunana kadar geçerli olacak "yeni normallik" adlı sürece ise 15 Haziran'da sadece ülkenin kuzeybatısındaki Galisya (2,7 milyon kişi) özerk yönetiminin geçeceği bildirildi.

Madrid, Barselona, Lleida, Salamanca, Avila, Segovia ve Soria ise üçüncü aşamada kalmaya devam edecek. Bu kentlerin 22 Haziran'dan itibaren son aşamaya geçmesi öngörülüyor.

Portekiz ve Yunanistan'da uluslararası uçuşlar başlıyor

Portekiz'de havalimanları, 15 Haziran'dan itibaren uluslararası uçuşlara açılacak.

Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 16'sını turizm sektöründen elde eden Portekiz, salgın nedeniyle azalan turist pastasından pay kapabilmek için "Temiz ve Güvenli" adıyla oluşturduğu turizm belgesini sektöre bağlı 9 binden fazla şirkete verdi.

Avusturya'da da 15 Haziran itibarıyla maske kullanımında esnekliğe gidilecek. Sosyal mesafenin ortadan kalktığı kuaför, eczane dahil sağlık merkezleri ve toplu taşıma araçları haricinde kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılacak.

Seyahat ve turizm alanında alınan tedbirlerin de gevşetileceği ülkede, 16 Haziran'dan itibaren aralarında tartışmalara neden olan İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan'ın da bulunduğu 31 ülkeye sınırlar açılacak. Bu ülkelere giriş ve çıkışlarda, Covid-19 testi ya da karantina zorunluluğu olmayacak.

Yunanistan da AB talimatları doğrultusundaki normalleşme adımları kapsamında 15 Haziran'dan itibaren 29 ülkeye uçuşları başlatacak.

İç hatlardaki yolcu gemilerinin faaliyetlerine ve yolcu sayısına getirilen kısıtlamaların da kaldırılacağı ülkede evden çalışanlar iş yerlerine dönebilecek, oteller, kaplıcalar, spor salonları ve müzeler yeniden açılacak.

Ülkeye girişlerde Yunanistan Sağlık Bakanlığınca belirlenen "risk oranı yüksek ülke" vatandaşlarına ise test uygulanacak.

İtalya'da da normale geçiş sürüyor

İtalya, 4 ve 18 Mayıs'ta sıkı tedbirleri büyük ölçüde kaldırırken salgın eğrisine göre kademeli normale geçiş sürüyor.

Hayatın büyük ölçüde normalde döndüğü ülkede, 15 Haziran'dan itibaren sinema salonları ve tiyatroların yeniden açılmasına izin verilecek. Bu mekanlar, maske kullanımı ve sosyal mesafe şartıyla hizmet verebilecek. Aynı şekilde konser organizasyonlarına da yarından itibaren izin verilecek.

Hükümetin çıkardığı son kararnameye göre, spor salonları, havuz ve açık hava spor tesislerinin 15 Haziran'dan itibaren açılmasına yeşil ışık yakılırken temaslı halı saha, plaj voleybolu gibi sporlar için 24 Haziran'dan sonra izin verileceği açıklandı.

Çekya'da taraftarlar maçları statta izleyebilecek

Çekya'da da 15 Haziran'dan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluğu kalkacak, 2 bin 500 kişilik gösteri ve toplantılara da izin verilecek. Böylelikle, taraftarlar da statlarda futbol maçlarını izleyebilecek.

Polonya ise dün itibarıyla sınırlarını AB üyesi komşularına açtı. Almanya, Slovakya, Litvanya ve Çekya sınırlarında tedbirleri kaldıran Polonya, AB dışı Belarus, Rusya ve Ukrayna sınırlarını halen kapalı tutuyor.

Romanya'da yarından itibaren alışveriş merkezleri, açık yüzme havuzları, spor salonları ve anaokulları yeniden açılacak.

Macaristan'da 30 Mart'ta ilan edilen acil durumun sonlandırılmasını öngören yasa tasarısı 16 Haziran'da mecliste oylanacak. Adalet Bakanı Judit Varga, acil durumun 20 Haziran'dan itibaren tamamen yürürlükten kaldırılacağını açıkladı.

İnsan Kaynakları Bakanı Miklos Kasler ise ülke genelindeki tüm sağlık kurumlarında 15 Haziran'dan itibaren salgın öncesi duruma geri dönüleceğini bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede artık her şeyin salgın öncesine geri döndüğünü belirterek "Amacımız, 15-30 Haziran'da geri kalan tüm sınırlandırmaları kaldırmak." dedi.

Danimarka'da Başkent Bölgesi ve Sjaelland Bölgesi'nde kamu çalışanları yarın iş başı yapacak, ayrıca Almanya, Norveç ve İzlanda'dan turistler Danimarka'ya gelebilecek.