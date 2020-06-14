İran'ın Fars Eyaletine bağlı Beyrem şehrinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaleti'ne bağlı Beyrem şehrinde yerel saatle 22:35'te 16 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.