Suriye’nin Resulayn ilçesine bağlı Al-Dardara köyünde bulunan tarım arazilerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi küle dönerken, kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı. Yetkililer, yangının terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından çıkarıldığını ifade etti.
Resulayn’da tarım arazilerinde çıkan yangın evlere sıçradı
14.06.2020 - 23:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Resulayn ilçesinde bulunan tarım arazilerinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
711035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/711035.aspx
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