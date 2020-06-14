Suriye’nin Resulayn ilçesine bağlı Al-Dardara köyünde bulunan tarım arazilerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi küle dönerken, kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı. Yetkililer, yangının terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından çıkarıldığını ifade etti.