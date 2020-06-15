Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de yüzde 25'e yaklaşan ve endişe verici şekilde yüksek olan ölüm oranı, dünya ortalamasından yaklaşık 4 kat fazla." ifadelerine yer verildi.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerden sağlıklı bilgi alınamadığına işaret edilen açıklamada, "Tüm belirtiler, virüsün Yemen'de hızla yayıldığını gösteriyor." uyarısı yapıldı.

BM'den daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle dünyada ortalama ölüm oranı yüzde 7 olarak açıklanmıştı.

Yemen Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetti, 728 vaka tespit edildi. Söz konusu rakamlar, Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.