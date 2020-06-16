Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ani artış görülen başkent Pekin'de, yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alınırken, bütün şehirde virüs kontrol tedbirleri yeniden uygulanmaya başlandı. Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 49 yeni vakanın 36'sı başkent Pekin'de görüldü. Başkentte tespit edilen vakaların tamamı yurt içi kaynaklı olurken, yeni vakaların odağındaki Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde karantina tedbirleri alındı. Pazarı kapatıp, bütün çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya aldı. Yakın zamanda pazarı ziyaret eden herkesin kendini iki hafta karantinaya alması istenirken, pazar çevresinde yaşayan 46 bin kişinin test edileceği belirtildi.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ

Vaka sayısındaki artış sebebiyle aşamalı olarak açılan okullarda bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ertelendi. Kent genelinde fiziki mesafe tedbirleri yeniden yürürlüğe konuldu. Yetkililer, yeni vakaların Covid-19'un Avrupa'da görülen mutasyonuna benzediğini belirtirken, virüsün kişiler yoluyla mı yoksa ithal gıdalarla mı taşındığı bilinmiyor. Şehirdeki bütün restoranlara, "ellerindeki pişmemiş gıdaları test ettirme" talimatı verildi. Covid-19, ilk defa geçen sene aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrindeki toptancı gıda pazarını ziyaret eden kişiler arasında görülmüştü. Bilim insanları, virüsün bu pazarda satılan yarasa, pangolin gibi vahşi hayvanlarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğrayarak insanlara bulaşmasıyla ortaya çıktığı tahmininde bulunmuştu.

JAPONYA DA ENDİŞELİ

Son günlerde yeni tip koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği bir başka ülke ise Japonya. Başbakan Şinzo Abe virüsün sıcak yaz aylarında etkisini kaybedeceği beklentisinin karşılıksız olduğunu söyleyerek halkı ikinci dalga tehlikesine karşı ikaz etti.