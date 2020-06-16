Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, mayıs ayından itibaren düşüşe geçen vakaların ardından normalleşme adımları kapsamında yasakları kaldırmaya ve işletmeler, avmler, parklar ve türbeleri açmaya başladı. Kum şehrinin en kalabalık ve en çok ziyaret edilen yeri olan Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkeran Camii de normalleşmeye geçmek amacıyla iki aylık aranın ardından 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Yasakların kaldırılması ve normalleşme adımlarına rağmen insanlar evlerinde kalmayı tercih ediyor. Normal zamanlarda başka şehirlerden gelen ziyaretçilerden de kaynaklı olarak yoğunluğun yaşandığı Masume Türbesi ve Cemkeran Camii'ndeki sükunet dikkatleri çekiyor. Öte yandan ülke genelinde virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 8 bin 950'ye yükseldi. Ayrıca 2 bin 449 yeni vaka daha tespit edildi ve toplam sayı da 189 bin 876'ya çıktı.