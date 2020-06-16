Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Şubat 2014'te meşru hükûmete darbe girişiminde bulunan Hafter için BAE, bir yandan İsrail'de üretilen hava savunma sistemlerini temin ederken diğer yandan milislerin eğitimi için Mossad ajanlarıyla Ürdün ve Mısır'daki görüşmeleri koordine etti.

Libya, İsrail için hem enerji koridoru olarak hem de kendi güvenliği bakımından önemli stratejik bir yere sahip. İsrail'in Hafter'e destek vermesinin en önemli nedenleri arasında Tel Aviv'in Avrupa'ya ihraç etmek istediği Akdeniz'deki gazın geçiş güzergahının tam güvenliğinin sağlanması yer alıyor. Tel Aviv yönetiminin Hafter'e destek vermesinin bir diğer sebebi de Trablus'ta kendisi ve bölgesel müttefiklerine karşı olacak bir yönetimin iktidara gelmesi. Böyle bir durumda İsrail'in Kuzey Afrika'da bütün planları baltalanırken komşusu Mısır'daki siyasi dengelerin değişmesinden ve bunun kendi aleyhine dönüşmesinden endişe ediyor. Bu yüzden, İsrail, Hafter'i Kuzey Afrika'da ileride iş birliği potansiyelinin bulunduğu liderler arasında kabul ediyor ve dönemsel olarak BAE ve Mısır üzerinden destek veriyor.