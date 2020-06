Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın başı, son zamanlarda hakkında yazılan kitaplarla dertte. Trump’ı zor durumda bırakacak yeni bir kitap geliyor. Başkanın yeğeni Mary Trump, ağustos ayında amcası hakkında yazdığı Too Much and Never Enough adlı kitabı çıkarıyor.

Donald Trup’ın ölen ağabeyi Fred Trump Jr’in kızı Mary Trump, kitabını, Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen Cumhuriyet Ulusal Konvansiyonu’ndan birkaç hafta önce, 11 Ağustos’ta yayımlıyor.

TRUMP'IN VERGİ PLANLARI KİTAPTA

Guardian’ın haberine göre Trump’ın “rahatsız edici ve müstehcen” hikayelerini anlatacak olan kitabın, Mary Trump’ın, 1990'larda Donald Trump’ın “şüpheli vergi planları” ile ilgili nasıl birincil kaynak olduğunu ortaya koyması bekleniyor. New York Times’ın araştırması, Pulitzer ödülü kazanmıştı.

KARDEŞİ DE TRUMP'A KARŞI

Kitapta ayrıca, Mary Trump ile Donald Trump’ın kız kardeşi, emekli federal yargıç Maryanne Trump Barry arasında geçen ve Trump Barry’nin ağabeyinin aleyinde düşüncelerini içeren diyaloglara da yer veriliyor.

"AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNDE ETKİLİ OLDU"

Mary Trump’ın babası Fred Jr, uzun yıllar alkol bağımlılığı sorunuyla mücadele ettikten sonra 1981 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Mary Trump, kitabında, amcası Donald Trump’ın “babasının ölümünde etkili olduğunu ve babasının bağımlılığın kritik eşiğindeyken onu ihmal ettiğini” öne sürdü. Başkan Trump, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada, ağabeyinin aile işini yapması için ona baskı uyguladığı için pişman olduğunu söylemişti.

GİZLİ EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu hafta yayımlanacak bir Melania Trump biyografisi de dünyanın en çok konuşulan çiftinin evliliğiyle ilgili bir ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. Melania Trump, Donald Trump ile olan evlilik sözleşmesini oğulları Barron’un finansal haklarını iyileştirmek adına 2017 yılında yenilemiş. Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikayesi adlı kitaba göre, Melania’nın Beyaz Saray’a geç taşınmasının ardındaki neden de bu.

First Lady Trump’ın sözleşmede, çocukları Barron’un miras haklarını garanti altına alan değişiklikler yaptığı öne sürülüyor. O dönem Melania Trump’ın, oğlu Barron’un New York’ta devam eden okulu nedeniyle Beyaz Saray’a geç taşındığı açıklanmıştı. Kitapta geç taşınmaya bir başka gerekçe olarak, Başkan Trump hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve Melania’nın bu süreçte zamana ihtiyaç duyması gösteriliyor.

Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan kitaba göre bu süreçte yenilenen evlilik sözleşmesi, Barron’un aile şirketi dışında bırakılmamasını garanti altına alıyor. Melania Trump’ın ekibinden Stephanie Grisham kitapla ilgili olarak “Bayan Trump ile ilgili yanlış bilgiler ve kaynaklar içeren bir başka kitap. Bence kurgu türünde” açıklamasında bulundu.

IVANKA-MELANIA ÇEKİŞMESİ

Öte yandan aynı kitapta Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk günlerinde kızı İvanka ve eşi Melania arasında amansız bir çekişme olduğu aktarıldı. Melania Trump’ın Beyaz Saray’a taşınmadan önce, üvey kızının 'First Lady' ofisini 'First Family' olarak değiştirmek istediği ancak bunun başkanın eşi tarafından engellediği öne sürüldü.