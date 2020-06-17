Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Libya’da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) sahadaki ilerleyişi sürerken diplomasi trafiği de yoğunlaştı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşmek üzere bugün Ankara’ya geliyor. Covid-19 salgını sebebiyle bir süredir telefon diplomasi yürüten iki bakan, bugünkü yüz yüze görüşmede; Türkiye- İtalya ikili ilişkileri, AB üyelik süreci, Covid-19 salgınıyla mücadelenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Masadaki en kritik konu başlığı ise Libya. Özellikle UMH bağlı güçlerin Sirte’ye doğru ilerlemesi ve Hafter’in ateşkes çağrıları değerlendirilecek. İtalya bir süredir Libya’da ateşkesin sağlanması ve 5+5 formattaki görüşmelere dönülmesi yönünde çağrı yapıyordu.

DOĞU AKDENİZ DE GÜNDEMDE

Öte yandan, Akdeniz’deki gelişmelerin de Bakan Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Maio arasındaki toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi ve İtalya’nın Yunanistan’la imzaladığı deniz yetki anlaşması ile Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrolün Avrupa'ya taşınma meselesinin gündeme geleceği belirtiliyor.