Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınının ortaya çıktığı ülke olan Çin'de ikinci dalga korkusu yaşanıyor.



Çin'in başkenti Pekin'de yeni vakaların görülmesi nedeniyle alınan karantina önlemleri sıkılaştırılıyor.



Çinli yetkililer Pekin havalimanındaki bin 200'den fazla uçuşu durdurma kararı aldı.



Başka bir ifadeyle dünyanın en işlek havalimanlarından olan Pekin havalimanındaki uçuşların yüzde 70'si iptal edildi.



Ayrıca milyonlarca insanın yaşadığı kentte okullar da yeniden kapatıldı.



Başkent Pekin'de bugün 31 yeni vaka tespit edildi. Böylece kentte son 4 günde tespit edilen vaka sayısı 125'e yükseldi.



Pekin'de binlerce insanın corona virüse yakalanmış olabileceğinden endişe ediliyor.



Pekin'deki yeni salgının merkezi de tıpkı Wuhan'da olduğu gibi yerel bir gıda pazarı.



Yetkililer Haziran başından beri 200 binden fazla insanın pazara gittiğini düşünüyor.



Pazardaki 8 bin çalışan da karantinaya alındı. Çalışanlara Covid-19 testi uygulandı.



Çinli bilim insanları yeni vakalardaki corona virüsün Wuhan'dakinden farklı olduğunu söyledi.



Yeni salgındaki Covid-19'un Avrupa'da mutasyona uğrayan türe benzediği ifade edildi.



Yani Çin'den Avrupa'ya giden corona virüs mutasyona uğrayaral Çin'e sıçradı.



Yeni vakaların artmasıyla birlikle Çinli yetkililer 30'a yakın mahalleyi karantinaya almıştı.



Ayrıca Pekin'in bazı bölgelerine seyahat yasağı getirildi.



Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde uygulanan sert karantinada 60 milyon insan dünyadan izole edilmişti.