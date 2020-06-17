Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 120 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 612 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 185'e, vaka sayısının da 195 bin 51'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 789'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanan 154 bin 812 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 319 bin 920 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Kürdistan'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

- Günlük vaka ve ölü sayılarında artış

İran'da mayıs başında 800'lere kadar düşen günlük yeni vaka sayıları, yasakların kaldırılmasının ardından yeniden yükselişe geçti.

Nisan ortasında 100'ün altına gerileyen ve 25 Mayıs'ta 34 olarak kaydedilen vefat sayısı da son 4 gündür yeniden 100'ün üzerinde çıkmaya başladı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.